إلهام شاهين عن تأجيل مهرجان الجونة: السينما لا تنفصل عن الواقع

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت النجمة الهام شاهين، عن حزنها الشديد بسبب أحداث غزة وعلقت علي تأجيل مهرجان الجونة السينمائي.



حيث قالت إلهام شاهين، في تصريحات صحفية:"أؤيد قرار مهرجان الجونة بتأجيل فعالياته أسبوعين بسبب ما يحدث فى غزة، وكلنا متعاطفون مع الشعب الفلسطينى وما يحدث له الآن قلوبنا موجوعة عليهم، السينما حياة وتعبر عن الأشياء المفرحة والحزن والألم وممكن أن تعبر عما يحدث فى فلسطين من ظلم، السينما لا تنفصل عن الواقع، لكن القرار يحترم والتأجيل أفضل".

إلهام شاهين ترد علي تصريحاتها المثيرة للجدل

وحول حالة الجدل التي تثار حول تصريحاتها خصوصا مؤخرا في أحد البرامج اللبنانية، قالت إلهام شاهين: "أقول كل أرائي بصراحة بصرف النظر عن رد الفعل، أنا أهاجم أفكارًا وليس الأشخاص وبأسلوب مهذب ومحترم، ليس لدى كره لشخص معين ولكن أهاجم الأفكار التى تطرح ضد الإنسانية".

وكانت إلهام شاهين، قد حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "ألفريدو" المأخوذ عن رواية 55 مشكلة حب، وهو بطولة إلهام شاهين وأحمد فهمى، والذى عرض على قناة ON، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج عصام نصار ويعرض على شاشات المتحدة، حيث تعد قصة المسلسل مختلفة ومثيرة أيضًا، خصوصًا إنها حكاية إنسانية استطاع مؤلفها سرد بعض النقاط الاناسنية المهمة في حياة البشر وهى التضحية بالذات من أجل العائلة.



تفاصيل حكاية "ألفريدو"



تدور أحداث حكاية ألفريدو في إطار اجتماعي، حول فريد (أحمد فهمي) الذي يترك العمل في مهنة الطب ويسافر إلى إيطاليا لفتح مطعم والعمل كشيف، ويكشف العمل عن علاقته بعمته ثريا (إلهام شاهين)، وكيف يترك عمله في إيطاليا ويعود إلى مصر بعد إصابتها بالزهايمر، ليعتني بها.

العمل مأخوذ عن كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وإنتاج أحمد عبدالعاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وحكاية ألفريدو، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وورشته، حيث شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح وإخراج عصام نصار، وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، أمير شاهين، فتوح أحمد، روان الغابة، ياسمين بن داود، محمد السويسي، أحمد فريد، عابد عنان، إنجي كيوان، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.