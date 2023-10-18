أحمد شاكر: إحنا في ضهر قيادتنا ولازم الشعوب العربية تكون إيد واحدة

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أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس الثلاثاء 17 أكتوبر في مقر نقابة المهن التمثيلية وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني على أثر الأحداث الجارية والهجوم الذي تنشه إسرائيل عليها نتيجة عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام وحركة حماس في يوم السبت 7 أكتوبر من الشهر الجاري.

وتحدث أحمد شاكر في كلمة ألقاها وقال: في مقولة بيقولوها أعدائنا علينا "إحنا أمة لا تقرأ وإذا قرأت لا تفهم وإذا فهمت لا تعمل وإذا عملت لا تتذكر، وإحنا لازم نتذكر إن كلنا لازم نبقى إيد واحدة الكلمة اللي قالها سيادة الرئيس وبيقولها في كل مناسبة طول ما احنا إيد واحدة ومش بس المصريين لا كل العرب.

وتابع: الجماعة اللي كانوا بيطالبوا بالتطبيع ده المعدن بتاع أعدائكم واللي بيعملوه في اخواتكوا، انهاردة الدور على ابن عمي بكرة الدور على اخويا بعده عليا لازم نفضل واعيين والاجيال اللي بعد منا اللي بيضحك عليهم على الانترنت والكتايب اللي بتشتغل دماغهم وان الفلسطينيين باعوا ارضهم، كام دولة راحت واتقالنا ان هذا الزعيم لا يمثل الشعب وكانت الدولة بتباد قبل الزعيم.

واختتم:" إحنا محتاجين دايما نكون إيد واحدة الشعوب العربية زي مازمايلي قالوا وعليهم دور كبير جدا واحنا في ضهر قيادتنا لحد ماتنقشع هذه الغمة من كل ارض العرب".

أشرف زكي يدعو لتنظيم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني



وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد على أن النقابة ستنظم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني وأعلن التضامن معهم، متابعًا: "نحن كفنانين لنا أدواتنا وأسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم".

وتابع: “كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غد، وأناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في نادي النقابة بالجيزة”.

عملية طوفان الأقصى



يشار إلى إنه شنت حركة حماس طوفان الأقصى يوم السبت الماضي 7 أكتوبر من الشهر الجاري، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس عن طريق كتائب الشهيد عز الدين القسام في أول ساعات الصباح من يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، 2023.

وكان أعلن القائد العام للكتائب محمد الضيف، بدء العملية ردًًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.



وبدأت في يوم 7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تخترق الحاجز، وتشن اجتياحًا بريًا على غلاف غزة، واشتبكوا داخل 20 بلدة و11 موقع عسكري.

وفي 8 أكتوبر حزب الله أطلق قذائف وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف أهداف جنوب لبنان.



وفي 9 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد معظم المنطقة التي فقدت، مع استمرار اشتباكات متفرقة، وقامت إسرائيل بفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة، استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المُدن الكُبرى والمُستوطنات ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي.



وفي 14 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد على حدود قطاع غزة تمهيدًا لعملية برية.