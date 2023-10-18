سوسن بدر تعيش حالة من النشاط الفني

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أحمد جودة - القاهرة - تعيش النجمة سوسن بدر، حالة كبيرة من النشاط الفني الملحوظ في الفترة الحالية، نتيجة لارتباطها بأكثر من عمل ما بين السينما والتليفزيون سواء في مرحلة التحضير أو انتظار العرض.



تفاصيل مشاركة سوسن بدر في "حدوتة منسية"



وكانت قد تعاقدت سوسن بدر، مؤخرًا على بطولة مسلسل جديد بعنوان حدوتة منسية، والعمل مكون من 30 حلقة، وهو بطولة عبير صبري، أحمد فهيم، طارق صبري، هشام إسماعيل، ريم سامي، ونانسي صلاح، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.

وأيضًا تواصل سوسن بدر، تصوير مسلسل “البحث عن علا 2” الذي تشارك في بطولته مع هند صبري، ومن المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس، وهو بطولة ظافر العابدين، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

كما تنتظر سوسن تحديد موعد عرض مسلسل “حرب الجبالي”، الذي يقوم ببطولته أحمد رزق، والذي انتهت من تصويره منذ فترة طويلة، والعمل مكون من 45 حلقة، ويشارك به أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، ورياض الخولي، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

أعمال سوسن بدر في السينما

ومن المقرر عرض فيلم “آل شنب” في الدورة المقبلة من مهرجان الجونة السينمائي، وتشارك في بطولته مع ليلى علوي ولبلبة وهيدي كرم، أيضًا تعاقدت سوسن مؤخرًا على المشاركة في فيلم فرقة الموت مع أحمد عز ومنة شلبي.