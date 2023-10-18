نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وزارة الثقافة تُعلن تعليق كافة أنشطتها حدادًا على أرواح ضحايا غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الثقافة، تعليق كافة أنشطتها، لمدة ثلاثة أيام حدادًا على أرواح الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني، وضحايا قصف "المستشفى الأهلي المعمداني" بقطاع غزة.



وكان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قد أعلن حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام.

تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي

وعلى صعيد آخر قررت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر القادم، وسيتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.

تأجيل مهرجان الجونة

وكان مهرجان الجونة أيضًا قد أعلن عن تأجيل دورته السادسة في بيان رسمي جاء فيه:"في ظل الاضطرابات والأحداث المؤسفة التي تشهدها المنطقة مؤخراً، قررت إدارة مهرجان الجونة السينمائي تأجيل الدورة السادسة من المهرجان لتقام في الفترة من 27 أكتوبر_ 2 نوفمبر 2023".

وتابع البيان: "في خضم هذه الأحداث المؤسفة تتجلى أهمية الأنسانية والتعاطف بين الشعوب، وسوف ينعكس شعار المهرجان الرئيسي"سينما من أجل الإنسانية" على أنشطة المهرجان.