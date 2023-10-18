نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر: شعب فلسطين كله يباد دون ذنب وإسرائيل خرقت كل القوانين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقيم مساء أمس الثلاثاء 17 أكتوبر في مقر نقابة المهن التمثيلية وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني على أثر الأحداث الجارية والهجوم الذي تنشه إسرائيل عليها نتيجة عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام وحركة حماس في يوم السبت 7 أكتوبر من الشهر الجاري.

وتحدثت نهال عنبر عن قضية فلسطين، وقالت:" أنا عايزة أقول إن اللي بيحصل ده إبادة، إبادة كاملة لشعب فلسطين شعب مفيش في إيده أي حاجة يعملها، يارب الاجتماع اللي هيحصل في الأردن يكون ليه نتايج كويسة لوقف إطلاق النار وأنا بطلب وقف إطلاق النار فورًا لإن الشعب كله بيباد وهو ملوش أي ذنب سوا اي اطفال وكبار وصغيرين انت مش بتحارب جيش انت خرقت كل القوانين والاتفاقيات وبتبيد في الشعب، وعجبني وبحيي الشعب الفلسطيني لما رفض إنه بيخلي عشان خاطر لما قالولهم احنا هنضربكوا ولو مهجرتوش هنضرب العمارات والشعب الفلسطيني رفض، تحية للشعب الفلسطيني على صموده وعلى وقفته الجامدة وإن شاء الله ربنا هينصركوا".

أشرف زكي يدعو لتنظيم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني



وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أكد على أن النقابة ستنظم وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني وأعلن التضامن معهم، متابعًا: "نحن كفنانين لنا أدواتنا وأسلوبنا في دعم القضية الفلسطينية، وسنخاطب العالم كله".

وأضاف نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لبرنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة: "سنخاطب الفنانين في كل دول العالم، ونحن نحضر مهرجانات كثيرة ونستطيع أن نتفاعل مع كل فنانين العالم".

وتابع:“كل زملائنا الفنانين غاضبين للغاية ومتفاعلين مع ما يحدث في غزة، وننتظر الجميع الساعة 8 مساء غد، وأناشد جميع الفنانين بضرورة التواجد في نادي النقابة بالجيزة”.

عملية طوفان الأقصى



يشار إلى إنه شنت حركة حماس طوفان الأقصى يوم السبت الماضي 7 أكتوبر من الشهر الجاري، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس عن طريق كتائب الشهيد عز الدين القسام في أول ساعات الصباح من يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، 2023.

وكان أعلن القائد العام للكتائب محمد الضيف، بدء العملية ردًًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.



وبدأت في يوم 7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تخترق الحاجز، وتشن اجتياحًا بريًا على غلاف غزة، واشتبكوا داخل 20 بلدة و11 موقع عسكري.

وفي 8 أكتوبر حزب الله أطلق قذائف وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف أهداف جنوب لبنان.



وفي 9 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد معظم المنطقة التي فقدت، مع استمرار اشتباكات متفرقة، وقامت إسرائيل بفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة، استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المُدن الكُبرى والمُستوطنات ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي.



وفي 14 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد على حدود قطاع غزة تمهيدًا لعملية برية.