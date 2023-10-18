نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المتحدة للخدمات الإعلامية تؤيد السيسي حول رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر والحفاظ على القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانًا تؤيد فيه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني.

تأييد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وجاء بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النحو الآتي: “تابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموقف المباشر والواضح الذي أعلنته مصر ممثلة في القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني، وتؤيد الشركة بكامل الفخر موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية”.

رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر

وتابعت:" موقف مصر جاء متسقًا إتساقًا كاملًا وواضحًا مع الإرادة الشعبية المصرية عبر التاريخ، وأنه حمل على لسان الرئيس موقف الـ100 مليون مصري، واستعدادهم التام للخروج تأييدا لما قاله الرئيس، والذي عبر بوضوح كعادته رفض فكرة تهجير الفلسطينيين إلى مصر، موضحا خطورة مثل هذه الأفكار التي يمكن أن تجر المنطقة إلى حرب جديدة بين مصر واسرائيل بعد عقود من السلام".

وتثمن الشركة المتحدة تلك التحذيرات التي أطلقها الرئيس السيسي التي تتسق وتتطابق مع مشاعر جموع المصريين، حينما أكد أن التهجير معناه الوحيد والراسخ هو القضاء على القضية الفلسطينية نهائيا.

دعم نقابة المهن التمثيلية قضية فلسطين

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن التمثيلية هي الأخرى بيان لدعم الرئيس السيسي قالت فيه: “نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي”.