نقابة الممثلين تدعم تصريحات الرئيس السيسي تجاه القضية الفلسطينية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 03:30 مساءً - أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين بيانا صحفيا تدعم فيه قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اتجاه القضية الفلسطينية وتستنكر الاعتداء الغاشم من قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين.

وجاء نص البيان ليؤكد على أن النقابة تدعم تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من الميدانيين وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة فى مخالفة صارخة لكافة الاعراف فى المواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولى.

وأضاف البيان : ان موقف مصر الراس اخر انما ينطلق من ثوابت وطنيه خالصه اتجاه القضيه الفلسطينيه وبما يعمل على حمايه الامن القومي المصري وبسط السياده المصريه على كافه الاراضي المصريه اهمها واولها واخرها ارض الفيروز سيناء.

وأوضح البيان : واستنادا الى قناعتنا وقناعه كافه جموع الشعب المصري من انا دعم المشروع 30 يونيو الوطنى هو حمايه للامن القومي المصري بل والعربي نعلن تاييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومسانده الاشقاء فى فلسطين، وتوجيه رساله واضحه للعالم لا تحتمل اللبس او التاويل من كافه اطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الاسرائيليه وان الامن القومي المصري والاراضي المصريه هي خط احمر لا تهاون فيه.

وأخيرا يقول البيان : نؤكد على جهزيتنا بتعمل حشد الملايين من شباب مصر دائما وابدا في صفوف الاولى الدعم الوطن.