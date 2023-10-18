في هذا الموعد.. خالد النبوي يبدأ تصوير "إمبراطورية ميم"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان خالد النبوي لبدأ تحضيرات مسلسله الجديد "إمبراطورية ميم" والمسلسل مأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل 2024، ومن المقرر بدء تصويره في شهر نوفمبر المقبل.

فيلم «أهل الكهف»

وفي سياق آخر، كشف الفنان خالد النبوى عن موعد طرح فيلمه الجديد «أهل الكهف»، الذي انتهى من تصوير مشاهده خلال الأسابيع القليلة الماضية، ومن المقرر عرض الفيلم بدور العرض السينمائي خلال موسم الصيف 2024.

ونشر النبوي، بوستر الفيلم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، والذي ظهر من خلاله وهو ممسك سيف بيده ويلوح بيه لأعلى وأمامه حشود من الناس، وعلق على البوستر قائلًا: «بسم الله الرحمن الرحيم، فيلم أهل الكهف صيف ٢٠٢٤».



فيلم أهل الكهف

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.



وكان انتهي مؤخرًا، فريق عمل فيلم «أهل الكهف»، من تصوير المشاهد الخارجية والنهائية للفيلم بالمغرب وذلك بمدينة مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزًا لطرحه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

وجمعت مشاهد التصوير العديد من أبطال العمل منهم خالد النبوي وغاده عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح وهاجر أحمد وريم مصطفي وأحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره وأحمد عيد وغيرهم من ضيوف الشرف.

من هم أبطال فيلم “أهل الكهف”؟

يضم فيلم «أهل الكهف» نخبة من نجوم الفن منهم: خالد النبوي، محمود حميدة، غادة عادل، محمد فراج، محمد ممدوح، هاجر أحمد، ريم مصطفى، أحمد بدير، عبدالرحمن أبوزهرة، أحمد عيد، صبري وفواز، والفيلم معالجة سينمائية للمؤلف أيمن بهجت قمر، إخراج عمرو عرفة، وإنتاج محمد رشيدي.

ما هي آخر أعمال خالد النبوي؟



يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد النبوى هو مسلسل «رسالة الإمام»، الذي شارك من خلاله في الموسم الرمضاني السابق، وقدم رسالة ذات قيمة تاريخية ودينية.