حمزة نمرة:" قلبي واجعني على اللي ماتوا ومش عارف أنام من القهر.. في غمضة بقيتوا في نعيم أبدي والجنة ليكم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب الفنان حمزة نمرة عن حزنه الشديد لما حدث أمس في غزة بعد قصف مستشفى المعمداني من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

حمزة نمرة يعيش حالة من الحزن بعد أحداث غزة

وحرص الفنان حمزة نمرة أن يشارك مشاعره حول أحداث غزة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام“، قائلًا:” قلبي واجعني على اللي ماتوا ومش عارف أنام من القهر فـ مسكت المصحف وقرأت كلام ربنا فـ روحي هدأت وأطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم، وعيطهم وقلة حيلتهم، في غمضة عين في أسرع من غضمة عين أتبدل حالهم لحال ما أعظمه وما أجمله لنعيمك يارب".

حمزة نمرة يبشر أهالي غزة بالجنة ونعيمها

وتابع حمزة نمرة:"فرحين بما أتاهم الله من فضله وخلاص مفيش خوف ومفيش حزن مفيش كل العالم البائس المجنون ده في غمضة عين بقوا منعمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟".

واختتم حمزة نمرة:" ياللي كل العالم خذلكم ودور وشه الناحية التانية الجنة طبعًا ليكم أومال هتكون لمين؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي، لكن أنتوا مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي، ألف حمد وشكر يارب يا عدل يا رحمن يا رحيم ألف ألف حمد وشكر، أمنت يارب بك وباليوم الآخر إنا لله وإنا إليه راجعون يقينًا".