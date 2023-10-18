نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوبرا تعلق أنشطتها ثلاثة أيام حدادًا على شهداء فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعليق جميع الانشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء 18 أكتوبر وحتى الجمعة 20 أكتوبر.

دار الأوبرا المصرية

وزارة الثقافة

تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

من جانب آخر، أعلنت وزيرة الثقافة صباح اليوم حيث قررت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، تأجيل إقامة فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.