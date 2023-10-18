نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصورة علم فلسطين.. عمرو دياب يدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام الفنان عمرو دياب بتغيير صورة الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إلى علم فلسطين، وذلك دعمًا منه للشعب الفلسطيني على أثر الأحداث الجارية والهجوم الذي تنشه إسرائيل عليها وخاصةً بعد قصف مستشفى المعمداني مساء أمس.

عملية طوفان الأقصى



يشار إلى إنه شنت حركة حماس طوفان الأقصى يوم السبت الماضي 7 أكتوبر من الشهر الجاري، هي عملية عسكرية ممتدة شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسها حركة حماس عن طريق كتائب الشهيد عز الدين القسام في أول ساعات الصباح من يوم السبت الموافق 7 أكتوبر، 2023.



وكان أعلن القائد العام للكتائب محمد الضيف، بدء العملية ردًًّا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتل.



وبدأت في يوم 7 أكتوبر المقاومة الفلسطينية تخترق الحاجز، وتشن اجتياحًا بريًا على غلاف غزة، واشتبكوا داخل 20 بلدة و11 موقع عسكري.



وفي 8 أكتوبر حزب الله أطلق قذائف وجيش الاحتلال الإسرائيلي يرد بقصف أهداف جنوب لبنان.



وفي 9 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعيد معظم المنطقة التي فقدت، مع استمرار اشتباكات متفرقة، وقامت إسرائيل بفرض حصارًا شاملًا على قطاع غزة، استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة باتجاه المُدن الكُبرى والمُستوطنات ردًا على القصف الجوي الإسرائيلي.

وفي 14 أكتوبر جيش الاحتلال الإسرائيلي يحشد على حدود قطاع غزة تمهيدًا لعملية برية.



آخر أعمال عمرو دياب

أغنية والله أبدا من كلمات ولحن عزيز الشافعي، بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس وتصوير فوتوغرافي كريم نور.

ومن كلمات الأغنية:

والله ماطلبت أهوائنا بدلا

منكم ولا انصرفت عنكم أمانينا

أَضحى التَنائي بَديلًا مِن تَدانينا

وَنابَ عَن طيبِ لُقيانا تَجافينا.