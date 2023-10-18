المخرج خالد الحلفاوي يكشف تفاصيل وأحداث الجزء الثاني من مسلسل " كامل العدد "

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أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج خالد الحلفاوي خلال تصريحات صحفية، باقتراب موعد تصوير مسلسل “ كامل العدد ” الجزء الثاني خلال منتصف شهر نوفمبر المقبل ومن المقرر عرض المسلسل في رمضان المقبل 2024.

استكمال تصوير مسلسل كامل العدد الجزء الثاني

وقال المخرج خالد الحلفاوي، أن وفاة والد دينا الشربيني لم يؤجل تصوير مسلسل “ كامل العدد ” وسيتم التصوير في موعده.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد

وكشف المخرج خالد الحلفاوي أحداث الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد، قائلًا:" نتناول خلال أحداث الجزء الثاني مشاكل المراهقين، وما الذي سيحدث في حياة أبناء دينا الشربيني، خاصة بعد وفاة والدهم الذي جسد شخصيته مصطفى درويش في الجزء الأول من العمل".

شخصية ميمي جمال في كامل العدد الجزء الثاني

ومن المقرر أن تشارك الفنانة ميمي جمال في الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد وتجسد دور والدة الفنان الراحل مصطفى درويش.

انضمام صدقي صخر للجزء الثاني من مسلسل كامل العدد

ينضم الفنان صدقي صخر للمشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “ كامل العدد ”، حيث حقق نجاح كبير خلال آخر أعماله في مسلسل ريفو 2، الذي ضم عدد كبير من النجوم أبرزهم: أمير عيد، ركين سعد، مينا النجار، حسن أبو الروس، سارة عبد الرحمن، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل، وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي حول فرقة ريفو الذي تريد أن تحقق حلمها في الغناء.

نجوم مسلسل كامل العدد الجزء الأول

يذكر أن مسلسل “ كامل العدد ” الجزء الأول شارك به عدد من النجوم، أبرزهم دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، تميم عبدة، جيهان الشماشرجي، أحمد جمال سعيد، والراحل مصطفى درويش، من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي.