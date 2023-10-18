انت الان تتابع خبر لن تصدقوا كم هو فارق السن بين منى زكي وأحمد حلمي سيصدمكم.. مفاجأة فنية مدوية!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - يعتبر الثنائي أحمد حلمي وزوجته منى زكي من انجح الثنائيات في مصر والوطن العربي، حيث نجاحا في تقديم العديد من الأعمال الفنية.

وتسائل الجمهور هل العمر يكون أحد اسباب نجاح علاقتهم، وكم يكون فارق السن بينهما.وكانت صفحات فنية قد تداولت أنباء تفيد بأن الفنانة منى زكي تكبر زوجها الفنان أحمد حلمي، الأمر الذي فاجأ الجمهور.

وبالبحث تبين أن تلك الأقاويل هي شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث كل منهما ولد يوم 18 نوفمر ولكن أحمد حلمي من مواليد 1969 أما منى زكي فهي من مواليد 1977 أي أن فرق العمر بينهما 8 أعوام.

وتزوج أحمد حلمي ومنى زكي في مايو 2002، ولديهما 3 أبناء، هم: "لي لي" المولودة في 2003، و"سليم" المولود في 2014، و"يونس" المولود في 2016.