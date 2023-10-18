انت الان تتابع خبر رضوى الشربيني تتعرض لفاجعه على الهواء ، وتفقد أعصابها باكية بحرقة شديدة.. لن تصدق ما حدث!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تصدرت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني، محركات البحث عبر "جوجل"، بعد تبنيها قضايا "القايمة" في مصر، لاستعادة حقوق النساء. وناقشت رضوى الشربيني خلال برنامجها "هي وبس"، على قناة cbc، قضية "القايمة" التي يتعرض لها العديد من النساء في مصر.

واستضافت رضوى في الحلقة نماذج لسيدات تعرضن للظلم والقهر على يد أزواجهن بسبب تنازلهم عن "القائمة- القايمة". وكان من بين القصص، ربة منزل تدعى هاجر لطفي، التي كشفت أن زوجها حولها إلى خادمة لوالدته وبناته، وتزوج عليها.

ولم تتمالك رضوى الشربيني نفسها من البكاء وهي تستمع إلى قصة هاجر لطفي.

وقالت هاجر إنها كانت طالبة في كلية الآداب قسم إعلام، لكنها لم تستكمل تعليمها.

وحملت في بداية زواجها رغم معاناتها مع زوجها، لكنها صبرت حتى تحافظ على أسرتها الصغيرة. وكشفت هاجر لـ رضوى الشربيني، أن زوجها كان يضربها، وكانت تغضب وتذهب لمنزل عائلتها.

وبعد تكرار العنف والتعدي بالضرب، رفع زوج هاجر قضية طاعة ضدها وهددها بالزواج من أخرى.

وأضافت هاجر، أن زوجها سرعان ما تزوج عليها وكان مهرها، هو طلاق الأولى.

وقام زوج هاجر بحرمانها من كافة حقوقها، مع عدم التكلف بمصاريف ابنهم الذي يحتاج إلى عملية جراحية في عضوه الحساس.

وأضافت: "طلقني الزوج وغاب عني، وهاجمتني والدته وسرقت أخواته كل ممتلكاتي وما كان في الشقة، دمروني ودمروا حياتي".

ما هي القائمة في مصر؟

تعتبر "القائمة" قائمة الممتلكات المنقولة أو ما يعرف في العرف المصري بـ "القايمة". وهي عقد أمانة ينص عليه قانون العقوبات. ولذلك، يجب على الزوج الاعتراف بأنه استلم القائمة الزوجية كأمانة وأنه ملتزم بإعادتها عند طلبها.