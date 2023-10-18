عمرو دياب يتبرع بـ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر دعمًا لأهالي غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية قرر الفنان الكبير عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيها لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.