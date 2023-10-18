منى الشاذلي: فلسطين تتعرض لحرب إبادة وكل المنصات تحاول إخراس كلمة الحق

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الإعلامية منى الشاذلي عن حزنها واستيائها من أحداث القصف والمجازر التي تفعلها اسرائيل بالاراضي الفلسطينية.



منى الشاذلي: فلسطين تتعرض لحرب إبادة

حيث علقت الأحداث الجارية بفلسطين برسالة قوية عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، كاتبة: "في فلسطين يتعرضون لحرب إبادة، قصف وقتل عشوائي وحصار وتدمير منازل وضرب مستشفيات ومدراس".



منى الشاذلي: كل منصات العالم تحاول قتل الحقيقة

وتابعت: "وكل منصات العالم تحاول قتل الحقيقة وإخراس كلمة الحق، خوارزمياتهم مجرمة مثلهم".

منى الشاذلي: غزة تتعرض لجرائم ضد الإنسانية

كما علقت الإعلامية مني الشاذلي على الغارة الإسرائيلية التي شنها الاحتلال على المستشفى الأهلي المعمداني، قائلة: "ما يحدث في غزة جـرائـم حـرب منقولة بالصورة والصوت أمام العالم، جـرائـم ضـد الإنسـانية تنقل على الهواء مباشرة أمام كل البلاد والعباد، دمــاء وصـرخات في كل مكان.. مــسـالـخ ومـجـازر لا يحتملها القلب ولا يقبلها ضمير... والعالم أصـم أبكـم".



محمد ثروت ونجله في ضيافة معكم منى الشاذلي

وفي سياق أخر، تذيع الإعلامية منى الشاذلي، اليوم الأربعاء، الجزء الثاني من لقاء محمد ثروت ونجله أحمد محمد ثروت وتفاصيل رحلته الطويلة مع العلاج غي برنامج "معكم منى الشاذلي" الساعة 11 مساءً على شاشة ON.