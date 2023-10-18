منة فضالي: "أطفال أبرياء ومدنيين ملهمش ذنب وقصف المستشفى جريمة ضد الإنسانية"

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أحمد جودة - القاهرة - اعربت منة فضالي عن حزنها الشديد بعد أحداث قصف مستشفى غزة أمس على يد الاحتلال الصهيوني الذي ارتكب جرائم بعيدة عن الإنسانية والرحمة.

منة فضالي تدين مواقع التواصل الاجتماعي على تحريضهم ضد القضية الفلسطينية

وكتبت منة فضالي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “يعني الفيس بوك وتويتر وإنستجرام أما الواحد يتكلم في الحق يعملوا حظر، ولما نفرفش ونحط صورنا ونهزر يبقى تمام”.

منة فضالي تدين الاحتلال الصهيوني على أراضي غزة

وتابعت:" أنا مش فاهمة الناس دي مخلوقة من إيه، أطفال أبرياء ومدنيين ملهمش ذنب ومستشفى وأطباء، جنسكم إيه، حسبي الله ونعم الوكيل، كل دا علشان إيه أنتم قتلة ومجرمين، ربنا يلعنكم في الأرض وفي السماء، قصف المستشفى جريمة ضد الإنسانية، هجوم إرهابي".

أخر أعمال منة فضالي

يذكر أن الفنانة منة فضالي شاركت في موسم رمضان الماضي 2023، الذي حقق نجاح واسع من خلال مسلسل “جعفر العمدة” بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، أحمد داش، أحمد عبد الله، منذر ريحانة، طارق النهري، عصام السقا، دعاء حكم، سلوى عثمان، مجدي بدر، وغيرهم من الفنانين، وذلك بجانب ظهور خاص للفنان بيومي فؤاد الذي ظهر بشخصية والد الفنانة زينة، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، وغناء الرباعيات للمطرب أحمد سعد.

كما شاركت في مسلسل سره الباتع إلى جانب النجوم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز أحمد وفيق، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم.