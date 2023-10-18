نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كتاب ونقاد السينما تعلن تضامنها مع الأشقاء في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إنطلاقًا من موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، يؤكد مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة وبالنيابة عن جميع أعضاء الجمعية، علي التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي وأرضهم المقدسة، مستنكرين الإعتداء الغاشم عليهم.

تضامن مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما مع القضية الفلسطينية

ويدعوا الله - عز وجل - ان يتغمد شهدائهم بواسع رحمته، وان يسكنهم فسيح جناته، ويمنح ذويهم الصبر والسلوان، وان يمن الله سبحانه وتعالي علي المصابين بالشفاء العاجل وان يحفظ شعبنا الفلسطيني المناضل في حربه المقدسة ضد قوي البغي والعدوان

كما أكد مجلس الإدارة علي تضامنه الكامل مع كافة قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

بيان نقابة المهن التمثيلية لدعم القضية الفلسطينية

من ناحية أخرى، أصدرت نقابة المهن التمثيلية هي الأخرى بيان لدعم الرئيس السيسي قالت فيه: “نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي”.

المتحدة للخدمات الإعلامية تؤيد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية

كما أصدرت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بيانًا تؤيد فيه تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني.

وجاء بيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على النحو الآتي: “تابعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموقف المباشر والواضح الذي أعلنته مصر ممثلة في القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده صباح اليوم مع المستشار الألماني، وتؤيد الشركة بكامل الفخر موقف مصر والرئيس السيسي من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التي اندلعت في قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية”.