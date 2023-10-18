نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راديو NRJ يعلن الحداد ويوقف جميع البرامج لمدة ثلاثة أيام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتبت الإذاعية عايدة سعودي مدير راديو NRJ عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “فيسبوك”، قائلة: "وقف جميع برامج الراديو لمدة ثلاثة أيام وذلك حدادًا على ما يحدث في أرض فلسطين الحبيبة، وعلى الشهداء الأبرياء ضحايا جريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، تضامنا مع القضية والشعب الفلسطيني الشقيق، رحم الله الجميع وكلنا معك ياأرض الصمود

تحيا فلسطين".



الاوبرا تعلق انشطتها ثلاثة ايام حدادا على شهداء فلسطين

من ناحية أخرى، تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية حزنا على الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وبناء على توجيهات الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة اعلنت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر تعليق جميع الانشطة والفعاليات على مسارحها بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الاربعاء 18 اكتوبر وحتى الجمعة 20 اكتوبر 2023.

"أكاديمية الفنون" تؤجل العرض المسرحي الغنائي ستديو ٦٤

من ناحية أخرى، تأكيدا على ما أعلنه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام قررت الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون تأجيل إقامة العرض المسرحى الغنائي استديو 46 والذى كان من المقرر عرضه اليوم على خشبة مسرح المركز الأكاديمي للثقافة والفنون - سيد درويش لموعد لاحق.

