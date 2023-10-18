دليل ببليوغرافـي حول مخطوطات متحف الخط الإسلامي بتلمسان

الجزائر ـ العُمانية: صدر عن المتحف الوطني العمومي للخط الإسلامي بتلمسان (غرب الجزائر)، كتاب بعنوان (دليل مخطوطات متحف الخط الإسلامي بتلمسان) ، (60 ص)، وهو مؤلّفٌ ببليوغرافي مهمّ لكونه يضع بين أيدي الباحثين معلومات تتعلّق بكتب تراثيّة في شتى العلوم. ويؤكّد المشرفون على إصدار هذا الكتاب على أنّ (دليل المخطوطات) يعرضُ ملخّصًا عامًّا عن مجموعة المخطوطات الموجودة بمتحف الخط بتلمسان بهدف تقريب الباحثين والمهتمّين من مضمون هذه المخطوطات. ومن نفائس الكتب التي تضمّنها هذا الدليل (شرح المختصر في علم المنطق) لمؤلّفه أبو عبد الله سيدي محمد بن يوسف السّنوسي الحسني، وهو مخطوطٌ في علم المنطق قام بنسخه عمر بن محمد بن علي سنة 1283 هـ، وقد شرح المؤلّفُ بين طيّاته موضوعات مختلفة كعلم المنطق، وموضوع الدلالة وأنواعها، وموضوع الكليّات الخمس، والمعرّف وأقسامه، وموضوع القضية (أقسامها وأجزاؤها)، وموضوع التقابل والقياس وغيرها. كما تضمّن الشرح الاستدلال بالآيات القرآنية وبالأمثلة من الواقع بأسلوب سلس يفهمُه العام والخاص.

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