معرض فني بتعليمية البريمي

كتب سعيد بن علي الغافري

اقيم بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة البريمي صباح امس معرض فن بعنوان «سيكولوجية الطفل ومعالجة المشكلات عن طريق الرسم» بمشاركة ١١ مدرسة من مدارس المحافظة الحكومية والخاصة وعدد من المؤسسات الحكومية. وذلك برعاية سيف بن حمد العبدلي المدير العام لتعليمية البريمي وبحضور عدد من الخبراء ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام والموظفين.

المعرض نظمه قسم الإرشاد والتوعية بدائرة التوجيه المهني والإرشاد الطلابي ووحدة الفنون التشكيلية بدائرة الإشراف التربوي، واشتمل العديد من الرسومات والأشكال المختلفة باستخدام وسائل فنية متنوعة من ألوان وكرتون وفسيفساء عبّر من خلالها الطلبة عن أفكارهم وتطلعاتهم المستقبلية وبعض المشاكل النفسية والاجتماعية والتي يمكن ملاحظتها من خلال تحليل دقيق لبعض الرسومات من قبل المختصين النفسيين في هذا الجانب واكتشافها والسعي لإيجاد الحلول المناسبة لها. بدأت فعاليات المعرض بفقرة ترحيبية من تقديم فرقة الأشبال والزهرات، بعدها تفقد الضيوف أركان المعرض. وفي ختام الفعالية تم تكريم المشاركين القائمين على إنجاح المعرض وإبراز المواهب الطلابية في مجال الفنون التشكيلية.

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