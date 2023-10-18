«لن تغوص وحيدا» يشارك فـي مهرجان كاف الدولي بإيطاليا

ميلانو ـ العُمانية: يشارك الفيلم الوثائقي العُماني القصير (لن تغوص وحيدًا) في الدورة الثانية من مهرجان كاف السينمائي الدولي الذي تبدأ فعالياته اليوم بمدينة ميلانو في جمهورية إيطاليا ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري . يتحدث الفيلم الذي أخرجه فهد الميمني المحاضر بقسم التصوير الضوئي بجامعة التقنية والعلوم التطبيقة وعضو جمعية السينما العمانية عن عالم أعماق البحار والمحيطات بطريقة ساحرة ومبهرة، ويبرز جمال الطبيعة والحياة البحرية بجزر الديمانيات الذي يحتضن كائنات نادرة. ويحكي الفيلم قصة البحارين العمانيين فيصل اليزيدي وأحمد البوسعيدي وعلاقتهم الوطيدة بهذا العالم الساحر، حيث يتقاسمان تجاربهما ومغامراتهما بين البر والبحر، كما يتعمق في تفاصيل هذا العالم الغامض ويكشف عن عوالم مختلفة تحت سطح الماء، مع مشاهد تأخذ الجمهور في رحلة استكشافية لاكتشاف الجمال.

الجدير بالذكر أن فيلم (لن تغوص وحيدًا) حاز على العديد من الجوائز منها جائزتان في مهرجان الباطنة السينمائي الدولي وجائزة المركز الأول بمهرجان الداخلية السينمائي الدولي.

كما تم اختياره للمشاركة بعدد من المهرجانات منها المهرجان الدولي لأفلام البيئة في جمهورية روسيا الاتحادية ومهرجان آي.آم. اي بالمملكة المتحدة ومهرجان أفلام السعودية ومهرجان شفشاون الدولي بالمملكة المغربية ومهرجان كازان بجمهورية روسيا الاتحادية.

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