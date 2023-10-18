ختام مسابقة المناظرات الأولى فـي جامعة السلطان قابوس

مسقط ـ «الوطن»:

اختتمت كلية الحقوق في جامعة السلطان قابوس مسابقة المناظرات القانونية بنسختها الأولى تحت رعاية الدكتور ناصر بن مصبح الزيدي نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية. وجاءت هذه المسابقة انطلاقا من الحاجة لمواكبة الجانب العملي التطبيقي للجانب النظري لكلية الحقوق. ففي التصفية النهائية تأهل فريق الموالاة (ادعاء) ممثلا بـ المقتدي الحبسي، علي الكشري، وأحمد المعمري، وفريق المعارضة (إنصاف) ممثلا بـ صفية المعمرية، أفراح الدرعية، وجمانة العبرية. ونتج عن هذا اللقاء فوز فريق المعارضة (إنصاف) بالمركز الأول. حيث ناقش المتناظرون موضوع (يعتقد المجلس أن المناقصات للمشاريع الحكومية يجب أن تسند للشركات الحكومية بدلا من العالمية). وحصلت الطالبة أفراح الدرعية على لقب أفضل متحدثة في التصفيات النهائية، كما حصلت الطالبة الشيماء الحكمانية على لقب أفضل متحدثة في التصفيات الأولية. وشاركت في المسابقة ٨ فرق من طلبة البكالوريوس في كلية الحقوق. حيث مرّت الفرق الثمانية بتصفيتين قبل التصفية النهائية. كما تم تقديم برنامج تدريبي للفرق المشاركة مكون من أربع محاضرات تعرّفهم بفن المناظرة وتعزز مهاراتهم في التحدث والإلقاء. يشار إلى أن تخصص القانون من التخصصات الدقيقة التي تحتاج من الطالب أن يجيد مهارات اللباقة والإقناع والتحليل والاستنباط والمقارنة، وهي ما يتوافق مع مهارات فن المناظرة. وجاء في أهداف المسابقة ترسيخ ثقافة الحوار في العمل القانوني، وتمكين المخرجات القانونية من الإبداع في المجال الوظيفي، واكسابهم مهارات القانوني المتميز، واستخدام المناظرة في تحليل القضايا القانونية.

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