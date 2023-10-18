فرانكفورت ـ العُمانية: تشارك سلطنة عُمان ممثلة في وزارة الإعلام ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للكتاب بجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي انطلقت فعالياته امس ويستمر إلى يوم الأحد المقبل الموافق 22 أكتوبر 2023م والذي يصادف هذا العام الذكرى الـ75 لافتتاحه. وتأتي المشاركة في المعرض بهدف إبراز الإنتاج الفكري والثقافي العُماني وتعريف زوار المعرض بالإسهامات الحضارية للعُمانيين في مختلف نواحي العلوم والمعرفة. وستغطي الإصدارات التي سيتم عرضها جوانب متعددة منها: التاريخية والأدبية والثقافية والفقهية وعلوم الطب والفلك المختصة. ويشارك في المعرض أكثر من 7500 ناشر من 100 دولة، ويستقبل 326 وكالة من 31 دولة. وتحل سلوفينيا ضيف شرف على المعرض لهذا العام، لتقدم نفسها كدولة ذات تقاليد أدبية طويلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان تشارك فـي معرض فرانكفورت الدولي للكتاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.