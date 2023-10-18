ياسمين صبري أصبحت تريند جوجل بعد مساعدتها بالتبرع بالدم لدولة فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - ياسمين صبري اصبحت تريند جوجل بعد مساعدتها بالتبرع بالدم لدولة فلسطين،ياسمين صبري،تطوع ياسمين صبري،الهلال الاحمر،تطوع ياسمين صبري اليوم، اشعلت الفنانة ياسمين صبري تريند جوجل من اجل مساعدتها بالتبرع بالدم لدولة فلسطين الشقيقة من قبل جمعية الهلال الاحمر.

اعلنت الفنانة ياسمين صبري، عن تطوعها مع الهلال الأحمر، لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية التي يتم تجهيزها للشعب الفلسطيني الشقيق.

ياسمين صبري تتطوع بالدم لانقاذ مرضي غزة

ياسمين صبري

والجدير بالذكر نشرت ياسمين، مقطع فيديو عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "‎شكرا جزيلا لجمعية الهلال الأحمر على فرصة المشاركة والتطوع ‎اتبرع لجمعية الهلال الاحمر المصري لتوصيل المساعدات الطبية والغذائية في غزة "وتواصل ياسمين صبري، دعم القضية الفلسطينية ضد الإحتلال الإسرائيلي وما يرتكبونه من جرائم.

و حيث كتبت الفنانة ياسمين صبري في تدوينة سابقة، عبر حسابها على إنستجرام: "اللهم أحفظ أطفال ونساء وشيوخ ورجال أهل غزة الأبرياء وألطف بهم".

جدير بالذكر أن، ياسمين صبري تنتظر طرح فيلمها السينمائي الجديد "أبو نسب" الذي يخوض بطولته الفنان محمد عادل إمام، ويجمعهما للمرة الثالثة بعد فيلمي "جحيم في الهند" و"ليلة هنا وسرور".

أكد الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري، أن هناك لفيف من الفنانين، تبرعو لأهالي قطاع غزة، جراء ما يرونه هذه الفترة من تعديات، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن من أبرز الفنانين الذين تبرعوا للهلال الأحمر كان الفنان تامر حسني، وأحمد فهمي.

وذكر «الناظر»، أن اللاعب المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، تبرع بمبلغ مالي كبير لجمعية الهلال الأحمر أمس، وهذا عن طريق أحد الوسطاء، لتوفير سبل الدعم المادي لأهالي دولة فلسطين.

فنانون يدعمون الشعب الفلسطيني



ومن ناحية اخري حرص عدد من الفنانين على دعم الشعب الفلسطيني، من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد هنيدي وشيريهان ودنيا وإيمي سمير غانم وأحمد السعدني وتامر حسني وفيفي عبده وحلا شيحا وكنده علوش وهالة صدقي ورامي جمال ومروة ناجي.

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