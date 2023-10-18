شركة العدل جروب تعلن عن حالة الحداد على أرواح الشهداء بفلسطين لمدة ثلاثة أيام

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت منذ قليل شركة العدل جروب، حالة الحداد على أرواح الشهداء بفلسطين نتيجة القصف الذي حدث ليلة أمس في مستشفى المعمداني وراح ضحيته أكثر من ألف طفل، ونشرت الصحفة الرسمية للعدل جروب بيان قصير عبر حسابها الرسمي على "فيس بوك"، وتضمن البيان كالآتي: "تُعلن شركة العدل جروب، حالة الحداد على أرواح الشهداء، لمدة ثلاثة أيام، جراء ما حدث ويحدث كل يوم تجاه أشقائنا في فلسطين".

أبرز النجوم الداعمين لقضية فلسطين

يحرص دائمًا نجوم الفن أن يعبروا عن آرائهم المختلفة وإظهار دعمهم في المواقف الإنسانية اللازمة، وبالتزامن مع القضية الفلسطينية وقضية طوفان الأقصى حرص عدد كبير من النجوم أن يظهرن تعاطفهن تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توجيه رسائل دعم لهم عبر حساباتهم الرسمية خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكان من أبرز هؤلاء النجوم هو الفنان رامز أمير والنجمة كندة علوش والفنان احمد الفيشاوي

فكتبت كندة علوش عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية ستوري: ليت الاطفال لا يموتون، ليتهم يرفعون إلى السماء ريثما تنتهي الحرب ثم يعودون إلى منازلهم آمنين وحين يسألهم الأهل أين كنتم يقولون فرحين كنا نلعب مع النجوم، كما نشرت منشور آخر قائلة: "‏أنا من جيل تربى على أن قضيتنا وحلمنا أن نرى ⁧‫فلسطين‬⁩ حرة أبية مستقلة

‏تتالت الآلام والخيبات خصوصًا علينا نحن السوريين لكن فلسطين دائمًا في القلب

‏واليوم تجدد الجرح فأقل ما نفعل ان نرفع الصوت ونعلن الدعم ونساعد كل بما يستطيع

‏ونحكي القصة للأجيال الجديدة من وجهة نظر أصحاب الحق كي يعرفوا أن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل"

كما نشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي فيديو وكتب: "الفيديو دا عمره ١٥ سنه وأبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ ورجال ونساء ولشديد الحزن الأطفال مستمره ! كفايه دم وكفايه حرب ومتنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".

رامز أمير يتحدث بكلمات مؤثرة عن فلسطين

وكان قد وجه رامز أمير رسالة مؤثرة عن ما يحدث في فلسطين فقال: "كلمتين لازم أقولهم عشان إحساس القهر والعجز قاتلني، وياريت حد يقنعني إنى غلط عشان استريح من الإحساس البشع اللى أنا حاسه، حد يقنعني أن اللي إحنا بنعمله ده هيحرر أهلنا ويخلصهم من المجازر اللي بتحصلهم بقالهم سنين، "قبل بس ما أتكلم معاكم عايزكم تتفرجوا كده على فيديو شوفته إمبارح، الفيديو ده أنا شوفته قبل ما أنام على طول أقسم بالله العظيم واللي هحكي ليكم ده اللي حصل، أنا حلمت بكابوس بشع حلمت أن أنا فلسطيني وعمال أهرب كل ما أهرب من الصهاينة أوصل مكان أستخبى فيه وأقف كده أتطمن يلاقوني تاني قعدت أهرب طول الحلم بعد ما بدأت أتطمن في الآخر أني هربت منهم جابوني تاني، عارفين إيه اللي عملته في الآخر عشان أهرب منهم حفرت في الأرض بالرمل ودفنت نفسي".