هنا الزاهد تدعم فلسطين وتنضم للهلال الأحمر وتعلق: بأدينا نصنع الفرق

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أحمد جودة - القاهرة - دعمت الفنانة هنا الزاهد القضية الفلسطينية وتطوعت بالهلال الأحمر لتقديم الدعم للشعب الفلسطيني بعد القصف الإسرائيلي على فلسطين.



هنا الزاهد تدعم القضية الفلسطينية: بأدينا نصنع الفرق

ونشرت هنا الزاهد فيديو لها خلال تطوعها مع فرق الهلال الأحمر، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "بأيدينا نصنع الفرق، عشان نمد أيد المساعدة لأهلنا في فلسطين، هما في حاجة لدعمنا ومساعدتنا من أي وقت فات".

هنا الزاهد تكشف عن طريق التبرع للهلال الأحمر

وأشارت هنا الزاهد لطريقة التبرع قائلة: "لو مش قادر تساعد ممكن لو عندك محل أو مكان عملك تكلم الهلال الأحمر المصري 15322 قسم التبرعات وتاخد صندوق من الهلال الاحمر المصري في مكان عملك وتخلي الناس يتبرعوا لمساعدة أهلنا في فلسطين وبكده تكون ساعدت كتير.



أخر أعمال هنا الزاهد الدرامية

وفي سياق أخر، قدمت هنا الزاهد مؤخرًا مسلسل سيب وأنا أسيب والذي حقق نجاحًا كبيرًا وحقق من خلاله دويتو رائع مع الفنان أحمد السعدني، وشاركهما البطولة: مصطفى سريع، عارفة عبد الرسول، آية سماحة، محمود البزاوي، محمود سلطان، تأليف رنا أبو الريش، ومن إخراج وائل إحسان.

أخر أعمال هنا الزاهد السينمائية

بينما كان أخر أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم مستر إكس وشاركها البطولة زوجها الفنان احمد فهمي، محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، بيومي فؤاد، فرح الزاهد، ومن إخراج أحمد عبد الوهاب.