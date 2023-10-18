كاظم الساهر يعلق على أحداث غزة: 'جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء'

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أحمد جودة - القاهرة - يستمر نجوم العالم العربي في تقديم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني على أثر الأحداث الجارية والهجوم الذي تشنه إسرائيل عليها نتيجة عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام وحركة حماس في يوم السبت 7 أكتوبر من الشهر الجاري، تجرد الاحتلال الإسرائيلي من الإنسانية وممارساته غير الأخلاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتجرد الكيان الصهيوني من الإنسانية وممارساته غير الأخلاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

هاجم الفنان كاظم الساهر جيش الاحتلال الصهيوني وعبر عن غضبه وحزنه الشديد بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ونشر كاظم صورة لمستشفي المعمداني بعد القصف عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" مكتوب عليها:" جفت الدموع ولم تجف دماء الأبرياء في غزة".



وعلق كاظم الساهر معبرًا عن استيائه عما يحدث في غزة، قائلًا: " يارب، بأهلنا في غزة واشملهم جميعًا بواسع رحمتك إنك أنت الرحمن الرحيم".



كاظم الساهر يطلق أغنيته الجديدة "جاءت معذبتي"

وعلى صعيد آخر، طرح كاظم الساهر مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "جاءت معذبتي"، من كلمات لسان الدين ابن الخطيب‬⁩، ألحان الموسيقار طلال، توزيع هشام نياز.