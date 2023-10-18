جومانا مراد لأهالي فلسطين: ربنا يربط على قلوبهم ويصبرهم

القاهرة - محمد ابراهيم - أبدت الفنانة جومانا مراد حزنها وغضبها الشديد نتيجة الأحداث الجارية التي تمر بها الدولة الفلسيطينة والهجوم الذي تشنه إسرائيل عليها نتيجة عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام وحركة حماس في يوم السبت 7 أكتوبر من الشهر الجاري، وتجرد الكيان الصهيوني من الإنسانية وممارساته غير الأخلاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلنت الفنانة جومانا مراد عن هجومها على جيش الاحتلال الإسرائيلي معبرة عن غضبها بعد ضرب مستشفى المعمدانى بفلسطين من جانب الاحتلال، مطالبة جميع شعوب الوطن العربي بالدعاء لأهل فلسطين.

وعلقت جومانا مراد في تصريحات تليفزيونية عما يحدث في فلسطين: "لا يوجد كلام يقال غير أننا ندعي لهم طوال الوقت ونقول ربنا يربط علي قلوبهم ويصبرهم الله ينصرهم ونحن معهم أكيد".

وأردفت: "أصعب إحساس هو إحساس العجز وهو لم نستطع عمل شيء من أجلهم، وما نستطيع فعله نحن الفنانين أن نوصل صوتنا للعالم كله، فلسطين بلد محتلة من إسرائيل يتم منع الكهرباء والماء والطعام عنها".