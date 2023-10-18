بشرى: عار على كل وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعى حرية التعبير وهم يحجبون الإنسانية

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة بشرى عن غضبها واستيائها من كل مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لشركة ميتا، وذلك بسبب حذفها للمنشورات التي تدعم القضية الفلسطينية.



بشرى تعرب عن استيائها من وسائل التواصل الاجتماعي بسبب حجب الحقيقة

حيث نشرت بشرى صورة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق قائلة: "عار على كل وسائل التواصل الاجتماعي التي تدعي الحرية وهم يحجبون ليس فقط الآراء ولكن يحجبون الإنسانية برمتها".

بشرى عن القصف الإسرائيلي بغزة: كل ما نحتاجه الإنسانية فقط

وكانت قد حرصت بشرى على دعم القضية الفلسطينية واعربت عن استيائها من القصف الإسرائيلي بغزة، حيث شاركت صورة منذ أيام عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: الإنسانية هي كل ما نحتاجه الإنسانية فقط هل هناك الكثير لنطلبه من البشر؟".



أخر أعمال بشرى

يذكر أن أخر أعمال الفنانة بشرى فيلم "أولاد حريم كريم" الذي يعتبر الجزء الثاني فيلم حريم كريم، وشاركها البطولة: مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، خالد سرحان، رنا رئيس، تيام قمر، علا غانم، تأليف زينب عزيز، ومن إخراج علي إدريس.