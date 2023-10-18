هكذا علق أكرم حسني على ما يحدث بفلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان أكرم حسني على ما يحدث بفلسطين من خلال حسابه الشخصي على موقع" إنستجرام ".

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كتب أكرم حسني:' ولا تحسبن الله غافلا عما يعملون وانما يؤخرهم ليوما تشخص فيه الأبصار.

كما نشر من قبل أكرم حسني صورة لشاب يرفع علم فلسطين في القدس، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب عليه معلقًا: كَم مِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإذْنِ اللَّهِ

بيان النقابة

أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيان رسمي منذ قليل حول تأييدها واستجابتها لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية أولاف شولتس، حول الاصطفاف والاحتشاد لدعم فلسطين في وضعها الراهن وجاء ذلك عقب حادث مستشفى المعمداني من قبل الاحتلال الصهيوني الذي تعمد قصف المدنيين.

وقالت نقابة المهن التمثيلية في البيان الرسمي:“ نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذي يستهدف العزل من المدنيين، وبلغ حد استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القانون الدولي”.

وتابعت: "أن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية، أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء".

وواصلت: "واستنادًا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضًا، نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة السيد الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجية رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كافة أطياف الشعب المصري بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه".

واختتمت نقابة المهن التمثيلية: "نؤكد على جاهزيتنا التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائمًا وأبدًا في الصفوف الأولى لدعم الوطن والقضية الوطينة، حفظ الله مصر، حفظ الله الأشقاء في فلسطين وغزة".