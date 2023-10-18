نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعمًا لـ القضية الفلسطينية.. النجوم يغيرون الصورة الشخصية لعلم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص الفنانون أن يتبعون مبادرة الفنان عصام السقا الذي تدعو لتغيير الصورة الشخصية لـ علم دولة فلسطين تضامنًا للأحداث الجارية، ولاقت المبادرة نجاحا كبيرا واستجابة سريعة وردود أفعال قوية وعظيمة، حيث شارك بها العديد من الفنانين في حيث قام الفنانون بتغيير صورة بروفايل حساباتهم على السوشيال ميديا بوضع علم فلسطين وأبرز هؤلاء الفنانين أحمد السقا، أمير كرارة، هنا الزاهد، حمادة هلال، مى سليم وآخرون.



أبرز النجوم الداعمين لقضية فلسطين

يحرص دائمًا نجوم الفن أن يعبروا عن آرائهم المختلفة وإظهار دعمهم في المواقف الإنسانية اللازمة، وبالتزامن مع القضية الفلسطينية وقضية طوفان الأقصى حرص عدد كبير من النجوم أن يظهرن تعاطفهن تجاه الشعب الفلسطيني من خلال توجيه رسائل دعم لهم عبر حساباتهم الرسمية خلال مواقع التواصل الاجتماعي وكان من أبرز هؤلاء النجوم هو الفنان رامز أمير والنجمة كندة علوش والفنان احمد الفيشاوي

فكتبت كندة علوش عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام من خلال خاصية ستوري: ليت الاطفال لا يموتون، ليتهم يرفعون إلى السماء ريثما تنتهي الحرب ثم يعودون إلى منازلهم آمنين وحين يسألهم الأهل أين كنتم يقولون فرحين كنا نلعب مع النجوم، كما نشرت منشور آخر قائلة: "‏أنا من جيل تربى على أن قضيتنا وحلمنا أن نرى ⁧‫فلسطين‬⁩ حرة أبية مستقلة

‏تتالت الآلام والخيبات خصوصًا علينا نحن السوريين لكن فلسطين دائمًا في القلب

‏واليوم تجدد الجرح فأقل ما نفعل ان نرفع الصوت ونعلن الدعم ونساعد كل بما يستطيع

‏ونحكي القصة للأجيال الجديدة من وجهة نظر أصحاب الحق كي يعرفوا أن الفرق بين الضحية والقتلة كالفرق بين النهار والليل"

كما نشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي فيديو وكتب: "الفيديو دا عمره ١٥ سنه وأبادة الشعب الفلسطيني من شيوخ ورجال ونساء ولشديد الحزن الأطفال مستمره ! كفايه دم وكفايه حرب ومتنسوش من لا يرحم الناس في الارض لا يرحمه الله في السماء".

نرمين الفقي عن قضية فلسطين: "قلبي بيتقطع ومبعرفش أنام من الكوابيس"



تحدثت الفنانة نرمين الفقي خلال الوقفة التضامنية التي أقامتها نقابة المهن التمثيلية اليوم لنجوم الفن لظهور دعمهم للقضية الفلسطينية الذي شغلت الرأي العام مؤخرًا، وحضر عدد كبير من الفنانين الوقفة أبرزهم نرمين الفقي ومحمد الصاوي وهند عاكف وهاجر عفيفي وسلوى عثمان وسيد رجب وأحمد بدير وعدد كبير من النجوم، حيث أصدر الاتحاد العام بيان يوضح فيه مشاركته في الوقفة الاحتجاجية التي اقيمت في الثامنة مساءً، بينما أعلنت نقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة مشاركتهم في هذه الوقفة الاحتجاجية التي ستقام من أجل دعم القضية الفلسطينية.

وقالت نرمين على الأحداث الجارية في فلسطين

: "قلبي بيتقطع وكلنا قلبنا بيتقطع، واتمني الموضوع يعدي على خبر وبشوف الفيدوهات لقتل الاطفال مبعرفش انام وبقعد احلم و٢٤ ساعه قاعده قدام التلفزيون ياما بعيط ياما بحسبن ياما قلبي موجوع

وبالنسبة للتبرعات كل العربيات محطوطه عند رفح ومحدش عارف يدخل الامدادت والناس في المستشفى بتموت ومحدش عارف يدخلهم اب حاجه وهما معهمش غير ربنا سبحانه وتعالى

