المخرج طارق العريان يبدأ التحضير لفيلم ”ولاد رزق 3”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 أكتوبر 2023 10:27 مساءً - بدأ المخرج طارق العريان التحضير لفيلمه الجديد "ولاد رزق 3" بطولة النجوم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد داود وأحمد الفيشاوى وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، حيث بدأ العريان في معاينة أماكن التصوير حيث عاين في عدة مناطق بالإضافة إلى التصوير الخارجي في السعوودية، كما قرر بناء ديكور للحارة الشعبية المقرر أن تكون من ضمن الديكورات الأساسية للعمل .

وشارك في الجزء الثاني من فيلم "ولاد رزق" خالد الصاوى ونسرين أمين، وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب.

ويحتل فيلم "ولاد رزق 2" المرتبة الثالثة في قائمة الأفلام الأعلى دخلا في تاريخ السينما المصرية، إذ حقق إيرادات بلغت 100,753,422 جنيه مصري، فيما يحتل المرتبة الأولى فيلم "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز.