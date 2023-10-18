أغنية فوق لـ أصالة تقترب من 8 مليون مشاهدة وتتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت المطربة أصالة تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بأحدث أعمالها الغنائية والتي طرحتها مؤخرًا والتي تحمل اسم فوق عبر قناتها الرسمية على يوتيوب واحتلت المركز الثاني وتخطت عدد مشاهدتها 7 مليون و750 ألف مشاهدة وتقترب من الـ 8 مليون.

وجاءت أغنية فوق من كلمات عمر عبده علي، ميكس وماستر جاسم محمد، اشراف عام فائق حسن.



كلمات أغنية فوق

ومن كلمات الأغنية: فوووق.. فوق بقي وخليك فحالك

الف مره انا قولتهالك

وفر الاحساس لنفسك

والنصايح خليهالك

فوق.. فوق بقى انت فاكرني يعني

قلبي فغيابك واجعني

روح وكنت نفعت نفسك

لما تبقي فيوم نافعني

انت مبتزهقش من كدبك معايا

ايه فاكرني هبقي حد من الضحايا

انت اخر حد ممكن اعيش عشانه

انت واحد كل همه كان اذايا

روح.. روح بقى ولا انت فاضي

انت بالنسبالي ماضي

فتره عدت من حياتي

والحياه موقفتش عادي

روح.. هى سيره هعيده تاني

انت بني ادم اناني

ليه اضيع عمري يعني

ع اللي ضيعني واذاني



آخر أعمال أصالة



يذكر أن آخر أعمال أصالة كان طرحها أغنية لما بنتجاهل، وجاءت أغنية لما بنتجاهل من كلمات محمود كلازا، وميكس وماستر ماهر صلاح

كلمات أغنية لما بنتجاهل

ومن كلمات الأغنية: اوقات لما بنتجاهل

ونقول شىء مش مستاهل

بنضيع منا قلوب عاملتنا ب كل ضمير

بنخبط وقت وجعنا

ف الناس اللى بتسمعنا

وكأن جراحنا دى لعنه بتنكر كل الخير

يمكن بنكون خايفين

أو عل الجراح متعودين

يمكن زهق يمكن روتين

أو سوء نوايا

يمكن شيطان البعد شاطر ف الفراق

يمكن نرجع خايفين

ف الوحده دى متعلقين

نندم على ناس مظلومين

عايشين معانا

بنلف دايره خطوطها مفهاش اتفاق

اوقات ف زعلنا بنرضى

ب مشاعر كلها بارده

وبناخد دور مش دورنا ونخسر احسن ناس

بنحارب نفسنا بينا

وبنجرح ف اللى شارينا

وبنرجع نندم عشان ضاع منا الاحساس