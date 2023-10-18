تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره: 'اوعوا تشكوا في رحمة ربنا'

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر النجم تامر حسني في مساندة وتقديم الدعم للشعب الفلسطيني بعد تعرضه لقصف عنيف من قبل الاحتلال، والتعليق على مجزرة مستشفى المعمداني بغزة جراء القصف عليها ووفاة الآلاف من الأطفال والنساء وكبار السن وكافة الأطقم الطبية، نتيجة عملية طوفان الأقصى الذي شنته كتائب القسام وحركة حماس في يوم السبت 7 أكتوبر من الشهر الجاري.

وجه تامر حسني نصيحة لجمهوره للتقرب من الله، وقام بتوجيه العديد من الرسائل لهم، حيث نشر تامر منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع "الفيس بوك"، عن أهمية الإيمان والعقيدة وكتب: "من قوة تمسكي واصراري وقناعتي برحمة ربنا، بقالي فتره بدرس فكره معينة اعتقد بتشغل ناس كتير الوقت ده بسبب الحاله النفسيه المرعبه اللي عايشينها كلنا … كنت بقول معقول اللي بيتقتلوا ظلمًا بالبشاعة دي في كل زمان هل بيحسوا وبيشوفوا هول ورعب الموقف ويتعذبوا بالطريقه الغير محتمله الواضحة للأشخاص الآخرين اللي حاضرين الموقف أو شافوا الموقف في تلفزيون أو موبايل!؟".

وأكمل تامر: "درست الموقف ده على حد اجتهادي الشخصي وصلت لآيه في القرآن الكريم مهمه جدًا (( فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد )) يعني اللحظه اللي اراد فيها ربنا ان يقبض روح بني آدم يدخل البني آدم في عالم آخر ويشوف حاجات تانيه الناس اللي عايشين ميقدروش يشوفوها، يعني اللي بيتفرج بيشوف مشهد صعب جدًا قد ليتعظ أو لاي سبب آخر بس اللي في الموقف والموت ينتظره مش بيشوف العذاب ده عشان بصره اليوم بيبقى حديد يعني بيدخل في عالم وزمن تاني عند ربنا فابيشوف حاجات تانيه ومهما تشوفوا جثث محروقه أو مقتوله، تأكدوا ان ربنا كان رحيم بأصحابها ومشافوش الموقف الصعب اللي انتوا شوفتوه ده".



وأردف معلقًا بسورة قرآنية:" وسورة الواقعه تثبت ده في الآية الكريمة دي (( فلولا إذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون )) صدق الله العظيم.. يعني لو الروح أو خروج النفس بيحصل وانتوا شايفين يعنيكم مثلًا شخص مظلوم وتم الغدر به والنار ماسكه فيه ويصرخ وانتوا شايفينه قدام عينكم بيتعذب ربنا هنا بيقول ان في اللحظة دي ربنا بيكون اقرب اليه منكم بس انتوا مش هتشوفوا يعني بتكون روحه بين يد ربنا بكل حب ورحمه والمشهد الصعب اللي انتوا شايفينه ده الشخص مش حاسس بيه خالص".



وأختتم تامر حديثه قائلًا:" اوعوا تشكوا في رحمة ربنا مهما شوفتوا قدام عينكم مشاهد صعبه.. وعلى النقيض..لما بيموت الظالم بيشوف مالا يسره وما يفزعه في طريقة اخذ روحه..و بعد دراستي الشخصية الفكره دي اتأكدت من بعض رجال الدين الكبار التي تجمعني بهم صداقه ومحبه واكدولي صحة ما بحثت عنه.. جزاهم الله كل الخير.. سبحان الله.. القرآن مسابش لحظه متكلمش فيها وشرحها بدقه والله ياجماعه انا واثق ان كل حد فينا عنده مصاحف كتير بس للاسف في منها مهجور الكتاب ده عظيم ومعجزه عايشه معانا وللاسف في بعضنا مش حاسس بقيمتها .. بوست من اجتهادي الشخصي ياريت اكون وصلت شيء من الطمأنينة والاكثر مني علم ياريت يفيدنا بأكثر وياريت كلنا نجتهد لنشر كل ما يطمن عن رحمة ربنا لعباده".