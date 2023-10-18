نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهاء سلطان يحصد المركز الرابع عبر موقع الفيديوهات يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حصد الفنان بهاء سلطان عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بمركز الرابع بعد طرحه أغنيته الجديدة " دادينا" منذ ٥ أيام والتي حققت ١.٥ مليون مشاهدة.

بهاء سلطان أغنية “ دادينا”

كلمات أغنية " دادينا"

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

م الطيبة إحنا إتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

عملنا كل حاجة صح

مع اللي غدروا بينا

وياما لعبوا بينا

وقلنا ما علينا

لكن خلاص ده كله بح

م الطيبة إحنا إتعافينا

وفهمنا مين معانا

وعرفنا مين علينا

نشيل ليه شيله مش شيلتنا

و نخش ليله مش ليلتنا

ما فضيناها سيرة

ما بالسلامة نشوف راحتنا

ده احنا ضحينا ب حياتنا

عملنا حاجات كتير

دادينا دادينا دادينا دادينا

لقينا اللي دايس علينا

دادينا دادينا دادينا وهاتينا

دادينا ماحدش مقدر هاتينا

و أخرة ده كله إتنسينا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا قلبي علينا

فيها اللى قل وإستغل

و اللى باعنا بيعه

عاشرنا ناس فظيعه

ناس محتاجين قطيعه

قابلنا شر شفنا غل

وقولنا توبه يابا

عايشين في وسط غابه

خلينا مع الغلابه

دادينا دادينا دادينا وهاتينا

دادينا ماحدش مقدر هاتينا

و أخرة ده كله إتنسينا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا عيني يابا

يا عيني يا قلبي علينا