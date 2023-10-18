فن ومشاهير

مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم في مسلسل "صوت وصورة"

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم في مسلسل "صوت وصورة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الحلقة الخامسة  من مسلسل "صوت وصورة" مواجهة قوية بين نجلاء بدر ومراد مكرم بعد زيادة تورطه في قضية التحرش بحنان مطاوع.

 

خلال الحلقة السادسة من مسلسل "صوت وصورة"، حاولت نجلاء بدر عدم تصديق رواية حنان مطاوع ضد زوجها، ولكن كل الحقائق كانت تدفعها للتشكيك فيه.

وفي مشهد المواجهة بين نجلاء بدر ومراد مكرم اعترف لها بخيانته، ولكنها رفضت تصديق كلامه، وردت عليه بكلام مؤثر بعدما واجهها بالحقيقة.

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كما اعترفت نجلاء بدر لمحامية زوجها بأنها كانت تود أن تدعم موقف حنان مطاوع لولا أن زوجها هو الطرف المتهم في القضية، وفكرت في توصية السكرتيرة الخاصة به لمراقبته ونقل أخباره لها.

 

ابطال مسلسل صوت وصورة 

مسلسل صوت وصورة من تأليف محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب، وتنتجه أروما ستوديوز، ويعرض عبر شاشة DMC ومنصة WATCH IT، كما يتكون مسلسل صوت وصورة من 30 حلقة بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، صدقي صخر، عمرو وهبة، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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