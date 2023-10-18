نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة: 'تعرضت للتهديدات بعد الدفاع عن فلسطين' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -







قال الفنان باسم سمرة، أنه تلقى دعوة من الفنان أشرف زكي، لكي يدين ما يحدث من هجوم ضد أهالي غزة، موضحا أن الأخير طلب من الفنانين التحكم في أعصابهم وعدم التلفظ بكلمات خارجة.

تصريحات باسم سمرة

وتابع باسم سمرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلا:"أثناء الندوة في نقابة المهن التمثيلية حصل قذف على المستشفى في غزة، وأطفال كتير ماتت وكان معانا الرئيس الفلسطيني وهو اللي صرح بالكلام ده، فأنا أنفعلت وقولت أفتحوا الحدود وهنقضي على الإسرائليلين".

وأشار باسم سمرة، إلى أنه تلقى عدة إتصالات هاتفية من أرقام مجهولة وبعدها رسالة موجه له، تلقى فيها تهديد من إسرائيليين بقتله وذلك على خلفية دعمه لفلسطين.



ووجه باسم سمرة، رسالة إلى صاحب رسالة التهديد قائلا:"أنا ساكن في الهرم وأنت جبان من جيش "بامبرز" مش هتعرف تيجي ورجاء أبعتلي أنت فين وأنا هجيبك في شوال.. والفلسطينيين في قلبنا وأخواتنا وفي دمنا والواحد حزين على اللي بيحصل".

تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.