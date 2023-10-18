انت الان تتابع خبر لن تصدقوا ماهي مهنة والد الزعيم عادل امام الذي حاول اخفاءها من الجمهور لشدة الاحراج.. مفاجأة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مازال غياب الفنان عادل امام عن الساحة الفنية والاعلامية محل جدل عند الجمهور، حيث تسائلوا عن سبب غيابه بهذا الشكل الكبير.

عادل امام يعتبر واحدا من اكثر الفنانين شهرة في مصر والوطن العربي، قدم العديد من الأعمال الفنية، وشارك في بطولة أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية.وفي وقت سابق، نشر المخرج المصري رامي عادل إمام ،جمهوره عبر حسابه الشخصي، صورة له برفقة والده وجده الراحل.

وكشف رامي إمام عن مفاجأة تتعلق بجده الراحل محمد إمام، مؤكدا أنه توفى عام 1997 وعانى قبل وفاته من مرض الزهايمر ولم يكن يتذكر ابنه النجم عادل إمام ولا أحفاده، وابدى رامي ندمه لعدم وجود صور كثيرة تجمعه بجده، واشار إلى أن العائلة كلها ورثت خفة الدم عن الراحل.

وتابع قائلا: محمد إمام .. الكبير … الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته وطيبته وجدعنته وتلقائيته وبساطته وخفة دمه… والأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة كنت بحس بالراحة معاه .. واحلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني ويدعيلي .. وبيدعي لأبويا ” روح يا عادل … ربنا يكرمك كمان وكمان “.

وأضاف: وفي أواخر أيامه، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. ولا فاكر أي شخص في عيلتنا اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي وأتصور معاه اكتر واكتر واكتر … لحد ما مات سنة ١٩٩٧ .. لكن دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت … ربنا يرحمك يا جدو ويغفر لك وتكون مستريح لحد ما نجيلك.

وكان الناقد الفني الكبير طارق الشناوي كشف في تصريحات صحفية أن الزعيم عادل إمام تعمد إخفاء مهنة والده ، مضيفًا أنه في الحلقات الأولى من البرنامج ” نعم انا مشهور “نزل الى معجبيه بعض الكلمات. ومنها إنكار الباطل عمل والده الذي كان يعمل “شاويش” في السجن.

يذكر أن عادل إمام قدم فيلما عن الزهايمر بعد ثلاث سنوات فقط من وفاة والده، عام 2010 ، وشاركه البطولة النجوم نيللي كريم وأحمد رزق وفتحي عبد الوهاب وضيف الشرف الفنان الراحل سعيد صالح ومن إخراج عمرو عرفة وتأليف نادر صلاح الدين.