تضامنًا مع أهالي غزة.. وائل جسار يعلن تأجيل حفله بالكويت

القاهرة - محمد ابراهيم - نظرًا للظروف التي يمر بها الوطن العربي في الآونة الأخيرة جراء الأحداث التي مرت بها دولة فلسطين في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد ضرب مستشفى المعمداني بغزة، من جانب الاحتلال الإسرائيلي، وتجرد الكيان الصهيوني من الإنسانية وممارساته غير الأخلاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.



أعلن الفنان وائل جسار، تأجيل حفله والذي كان من المقرر إقامته في دولة الكويت، بمسرح أرينا، في شهر نوفمبر المقبل، وذلك تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة.



وكتب وائل جسار عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "تم تأجيل حفلة الكويت أرينا تضامنًا مع أهلنا في غزة.. الله يرحم الشهداء في الجنة ونعيمها إنا لله وإنا إليه راجعون".



أغنية "حد يحيني"

ومن ناحية أخري، يستعد وائل جسار لطرح أغنيته الجديد بعنوان "حد يحينى"، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر قناته الشهيرة "يوتيوب"، والمحطات الإذاعية.

وفي نفس السياق، طرح جسار آخر أغنياته منذ فترة بعنوان "لو تخاصمنى" على يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، وهى من كلمات لؤى الجوهرى، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيى.



نقابة المهن الموسيقية تتضامن مع أهالي غزة

ومن جانبه، أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل النقيب العام، بيانًا جاء فيه:" باسم جموع الموسيقيين والمبدعين في مصر، نعلن التضامن الكامل مع الأشقاء فى غزة"، وقرار مصطفى كامل بإطلاق مبادرة التوقف عن العمل لمدة من ساعة من الحادية عشر مساء اليوم إلى الساعة الثانية عشر تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.