باسم سمرة عن الهجوم ضد غزة: جيش جبان ونفسي نفتح الحدود علشان نحاربهم

القاهرة - محمد ابراهيم - انفعل الفنان باسم سمرة، على الهواء مباشرة بسبب ما يحدث من هجوم ضد أهالي غزة وقتل الأطفال الأبرياء، متمنيا أن تفتتح مصر الحدود لكي يهاجم الشعب المصري العدو الإسرائيلي.

وتابع باسم سمرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلا:"ده جيش جبان هما 4 مليون بيتحاموا في المدرعات والطيارات، وأكتر مشهد ضايقني الأطفال اللي بتطلع من تحت التراب والسيدات والشيوخ والشباب اللي بيموت".

باسم سمرة يكشف تفاصيل تعرضه للتهديد

وأشار باسم سمرة، إلى أنه أنزعج من شخص إسرائيلي قام بتهديده من خلال رسالة، قائلا:" لما شخص كلب زي ده يبعتلي رسالة يبقى كلمتي أثرت فيهم".

ونشرت الإعلامية نهال طايل نص رسالة تهديد للفنان باسم سمرة، حيث كان مفادها:"أن كلماته تزيد من عزيمة الجيش الإسرائيلي".

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.