نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آثار الحكيم: فريضة على كل شخص أن يهاجر ضد ما يحدث مع أهل غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علقت الفنانة آثار الحكيم، على القضية الفلسطينية ودعمها لـ أهل غزة، مؤكدة أن الوقوف بجانب ما يحدث من هجوم ضد فلسطين فريضة على كل شخص ولا بد أن يهاجر بحق الإنسانية.

وتابعت آثار الحكيم في أول مداخلة هاتفية منذ أعتزالها في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلة:"بيتغنوا بحرية الديمقراطية والرأي وحقوق الإنسان.. بيعملوا حقوق للكونجرس للمثليين.. ولو نائب عندهم أعترض أن ميبقاش في حقوق ليهم يطرد.. بيعطوهم حقوق يعملوا مظاهرات للمثليين.. وإحنا في نفس الوقت بيطالبوا بحق شعبهم الفلسطينين يقولولهم ممنوع.. فين حرية الرأي في كده".

وأشارت الفنانة آثار الحكيم، إلى أن أمريكا تدعي أشياء ولا تفعل بها، أين حق الشعب من الديمقرايطية، موضحة أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بخبرته وحكمته وصدقة قال في خطاب اليوم أننا بلد كرم وأستضفنا 9 مليون لاجئ وفي نفس الوقت نصح أهالي فلسطين بعدم ترك بلادهم لأنها أرضهم ومن حقهم.

معلومات عن برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.