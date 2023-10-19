نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسلسل ماتيجي نشوف الحلقة 9.. هنا شيحة تكتشف وجود كاميرات بفيلا الساحل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الحلقة التاسعة من مسلسل ماتيجي نشوف بذهاب سليم عند مراد ويرسل إليه الشخص مجهول مقطع فيديو لعلي ويشككه به، ثم يذهب سليم إلى نور وينفعل عليها ظنًا منه إنها من أرسلت له الفيديو ليترك مريم وتشككه به وتخبره بإنها أخذت الفيديو من على هاتفه ولكن لم ترسله لها ويتركها ويغادر ويرسل إليه الشخص تسجيل صوتي بإنه سيرسل إليه أشياء أخرى.

مريم تنبه ريهام وهانيا لما يحدث لهن

واتصلت هانيا بمريم وطلبت منها مقابلتها ووافقت مريم وذهبت إليها هانيا المنزل وظلتا تتحدثان عن مراد وأخبرتها هانيا بإنها تحب مراد وأن تساعدها مريم في مقابلته ثم ذهبت إليهما ريهام وتخبر مريم بأن سيف لم يرد عليها وأن تطلب من سليم أن يتدخل، وتخبرهما مريم بأن سليم خانها مع نور صديقتها وتنصحها ريهام بعدم ترك زوجها لنور ونصحتها هانيا بذلك وتنفعل عليهما لتغيير الموضوع وتتذكر مريم كلام العرافة وعن وقوعهم في نفس المشاكل في نفس الوقت، ويأخذ علي صابر عند صديقه ويخبرهما بأن شخص أخذ بطاقته يشتري بها خط مقابل 3000 جنيه وقام بوصفه لهما.

مريم تتواصل مع الشركة

تواصلت مريم مع الشركة التي استأجرت منها الفيلا وهددتهم بإنه ا ستقوم بالابلاغ عنهم بسبب وجود كاميرات بها ويتواصل معها شخص منهم ويحاول تهدأتها، ويذهب حسن إلى ريهام المكتب ويبلغها بحبه لها وان تفكر في ترك سيف وتنفعل عليه ريهام وإنه ا تحب زوجها سيف، ويذهب علي لمالكة الفيلا ويبلغها بما حدث ويظن إنها تريد اموال وتخبره بأن لديها اكثر من فيلا وإنه ا لا تحتاج لأموال وتخبر علي بإنها سترى الأمر مع أمن الفيلا ومعرفة الحقيقة وتخبره، وتحادث ريهام الذي أجر لها الفيلا وتوهمه بإنها تريد استئجار فيلا أخرى بمواصفات خاصة وتريد مقابلته وسترسل له موقع تقابله به.

سليم وسيف ومراد يذهبون لمنزل علي

وتقابل مريم أحد موظفين الشركة التي استأجرت منها الفيلا وتحكي له ماحدث ويحاول تهدأتها ويبلغها بأن ليس له علاقة بما حدث وأن مالكة الفيلا سيدة كبيرة وإنه مستعد لأي اجراء قانوني، وترسل مريم لريهام. هانيا وتطلب مقابلتهما في منزلها، وتذهبان لها وتخبرهما بالكاميرات وفيديو علي وإنها قابلت الذي أجرت منه الفيلا، ثم يتقابل سليم وسيف ومراد ويتحدثان عن نفس الموضوع ويشك مراد في علي ويشك سليم في نور ويقررون أن يذهبون إلى علي للتحدث معه ويذهبون إليه.