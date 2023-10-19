نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ 5 ملايين.. عمرو دياب يدعم الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تضامنا مع الشعب الفلسطيني في محنته الحالية قرر الفنان الكبير عمرو دياب التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصرية في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الانسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وقام الفنان عمرو دياب بتغيير كافة صوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك عبر حسابه الرسمي على منصة انغامي، واستبدالها جميعا بصورة العلم الفلسطيني في إعلان واضح لتضامنه مع الشعب الفلسطيني العربي.

نفي وإنكار الجيش الإسرائيلي



وفي المقابل، نفى الجيش الإسرائيلي مسئوليته عن قذف مستشفى المعمداني بقطاع غزة مُحمٍلًا المسئولية لحركة الجهاد الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيا هاجاري للصحفيين أن الصواريخ التي أطلقتها حركة الجهاد مرت بالقرب من المستشفى وقت الضربة التي أصابت ساحة انتظار السيارات بالمنشأة، وفقًا لصحيفة “سكاي نيوز” عربية.

وأضاف أن هناك لقطات بطائرات مسيرة عسكرية تظهر أن هناك ضربة في ساحة انتظار السيارات، مؤكدًا أن القوات الجوية الإسرائيلية قد قامت بعملية في المنطقة بوقت قريب من توقيت انفجار المستشفى، لكنها نفذتها بنوع مختلف من الذخيرة لا يتوافق مع اللقطات التي لديهم للمستشفى.

كما أكد هاجاري أن الجيش الإسرائيلي سينشر محادثات باللغة العربية تؤكد أن حركة الجهاد هي المسئولة عن قصف المستشفى.

عمرو دياب

نجوم الفن يدعمون القضية الفلسطينية



وجدير بالذكر أن نظمت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وقفة لمساندة الشعب الفلسطيني للتضامن معهم.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية لإعلان تضامنهم مع فلسطين، وفي المقدمة الفنان أشرف زكي، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، باسم سمرة وخالد الصاوي وعمرو عبد الجليل وأحمد بدير ومجدي كامل ومها أحمد وسلوى خطاب ومحمد أبو داوود ورانيا محمود ياسين.



آخر أعمال عمرو دياب

وكانت آخر أعمال الفنان عمرو دياب، هي أغنية «والله أبدًا»، والتي تم طرحها خلال الفترة الماضية، وتصدرت حينها الأغنية تريند موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الأغنية من كلمات ولحن عزيز الشافعي بالإضافة إلى أبيات من الشعر العربي للشاعر الأندلسي ابن زيدون، وتوزيع عادل حقي وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.