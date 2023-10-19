نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسرائيلي يوجه رسالة لـ باسم سمرة: "دمكم رخيص وقتلت منكم الآلاف ولن تستطيعوا فعل أي شيء" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان باسم سمرة، عن رسالة أحد الأشخاص من دولة إسرائيل يهدده فيها، حيث نشر برنامج تفاصيل تلك الرسالة التي بعثها لنا الأخير خلال مداخلة هاتفية اليوم.

وجاءت نص الرسالة:" إلى الممثل الغير الفاضل باسم سمرة تدين دولة وشعبة إسرائيل الفعل المشين الذي قمت به أنت ومن معك من الفنانين من التجمعات والهتافات الرخيصة لنا، تؤثر بعزم وقوة في القيادة الإسرائيلية، والوقت كفيل لتعلموا من هي إسرائيل".

وتابع صاحب الرسالة في تهديده للفنان باسم سمرة: "أنتم شعوب ذليلة.. إسرائيل منذ عشرات السنين ترى دمكم رخيصا.. قتلت منكم الآلاف ولن تستطيعوا فعل أي شيء.. اجتماعات وهتافات رخيصة مثلك ومثل الحثالة الذي معك، إسرائيل تاج على رؤوسكم".

فيما علق باسم سمرة على تلك الرسالة من خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلا:"ده عيل من جيش بامبرز ولو أنت راجل هجيبك في شوال.. أنا ساكن في الهرم وأنت من جيش بيتحامى في مدرعات.. أنت عيل كلب وجبان".

مواعيد عرض برنامج تفاصيل



يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.