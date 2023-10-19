الموت يفجع زوجة حمادة هلال في إحدى أقارب زوجته بغزة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعلن الفنان حمادة هلال عبر تصريحات تليفزيونية عن موت أحد أقارب زوجته بمدينة غزة بفلسطين قائلًا" أهل زوجتي من غزة ومساء أمس استشهدت إحدي أقاربها من بيت القيشاوي وهو بيت حمايا، وجدوا نجلتها في حضنها حية، ربنا ينصرهم ".



حمادة هلال يدعم القضية الفلسطينية



و من جانب آخر حرص الفنان حمادة هلال على حضور الواقفة التضامنية مع أحداث غزة في واقفة التضامنية بنقابة المهن التمثيلية، وجاءت الواقفة التضامنية مساء أمس بإقبال شديد على نقابة المهن التمثيلية من فنانين وفنانات مصر والوطن العربي وكان يترأس الواقفة التضامنية نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وأعضاء نقيب المهن التمثيلية وأبرزهم الفنان إيهاب فهمي والفنان عزوز عادل والفنانة نهال عنبر والفنان أحمد بدير والفنان أحمد سلامة والفنان محمد محمود والفنان خالد الصاوي والفنان باسم سمرة والفنان سيد رجب والفنان محمد رياض والفنانة رانيا محمود ياسين والفنان القدير عبد الله مشرف والفنان منير مكرم والفنان إسماعيل فرغلي والفنان حمادة هلال والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان محمد عبد الحافظ. والفنانة هند عاكف والفنانة رنا رئيس والفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد والفنانة مادلين طبر وغيرهم من الفنانين والفنانات.