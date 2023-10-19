انت الان تتابع خبر إطلالة النجمة العالمية أنجلينا جولي بالحجاب وبملابس عربية تشعل مواقع التواصل.. والجمهور: "غيرت دينها؟" والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - انتشرت عبر صفحات رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة العالمية أنجيلينا جولي، وهي مرتدية الحجاب وبملابس أقرب الي الزي العربي، حيث تساءل البعض هل غيرت دينها.

وظهرت النجمة العالمية في الصور بمكياج يظهرها في عمر أكبر، فبدت كامرأة ستينية، في إطلالة مختلفة شبيهة بستايل مغنية الأوبرا اليونانية الجميلة ماريا كالاس، التي فارقت الحياة في باريس عام 1977. الصحف العالمية بأن الصور مأخوذة من كواليس تصوير مشاهد فيلمها الجديد "ماريا" في باريس، مؤكدين أنها لم تقصد التنكّر او إخفاء هويتها عن الجمهور.