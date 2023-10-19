نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلادها.. معلومات لا تعرفها عن حورية فرغلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحتفل اليوم الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها الموافق 11 اكتوبر، وفي تقرير مبسط لـ" دوت الخليج الفني " سنتحدث عن معلومات تخص حياتها الشخصية والمهنية.

ولدت حورية في مصر وعاشت في الإمارات، حتى عادت إلى بلدها مصر في عام 2009، وحصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2002 .

بداية حورية في مجال التمثيل





اتجهت حورية إلى التمثيل بعام 2010 وشاركت ببطولة عدد من المسلسلات والأعمال السينمائية وكانت أول بطولة لها في التلفزيون من خلال مسلسل ساحرة الجنوب.



أعمال حورية فرغلي







المسلسلات







(الشوارع الخلفية، الحالة ج، دوران شبرا، حكايات بنات، سيدنا السيد، المنتقم، دون ذكر أسماء، دكتور أمراض نسا، ساحرة الجنوب، مملكة الغجر، أيام)

الأفلام

كف القمر، رد فعل، حلم عزيز، كلمني شكرًا، عبده موتة، نظرية عمتي، قلب الأسد، القشاش، مصور قتيل، ديكور، سالم أبو أخته، كيلو بامية، طلق صناعي)

أزمتها الصحية الأخيرة



في يوم 15 مايو سنة 2021، أَعلنتْ حورية أنها كانت قد أصيبت بسحر، ثم شُفيتْ منه، وقالت «أنا بصدق بالسحر طبعا لأنه مذكور في القرآن وأنا اتعملي على فكرة ولقيته وشفته...وأنا بعد المسلسل قعدت سنة بالسرير عيانة مش عارفة أنا عندي إيه والدكاترة كلهم مش عارفين أنا عندي إيه وبعدين مامي جابتلي حد يقرأ قرآن علي وقال البنت دي معمولها حاجة...الشغالة في البيت كانت بتنظف ولقيت في حوض زرع حاجة ملفوفة ولما فتحتها لقيت ورقة مكتوب عليها بالأحمر حورية بنت نادية تصاب بالمرض وتصبح طريحة الفراش ويوقف زواجها وخلفتها ورزقها مع شعرتين من شعري».



وقبل هذه الحادثة بتسع سنوات وقعت من ظهر حصان في مسابقة فروسية فكسرَ الأنف، فعولج أنفها بأربع عمليات غير كاملة النجاح.

