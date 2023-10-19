نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باسم سمرة: تعرضت لتهديدات من إسرائيل بسبب دعمي لفلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان باسم سمرة، أنه تلقى دعوة من الفنان أشرف زكي، لكي يدين ما يحدث من هجوم ضد أهالي غزة، موضحا أن الأخير طلب من الفنانين التحكم في أعصابهم وعدم التلفظ بكلمات خارجة.

تهديد باسم سمرة

وتابع باسم سمرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج تفاصيل، للإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدي البلد 2، قائلا:"أثناء الندوة في نقابة المهن التمثيلية حصل قذف على المستشفى في غزة، وأطفال كتير ماتت وكان معانا الرئيس الفلسطيني وهو اللي صرح بالكلام ده، فأنا أنفعلت وقولت أفتحوا الحدود وهنقضي على الإسرائليلين".

وأشار باسم سمرة، إلى أنه تلقى عدة إتصالات هاتفية من أرقام مجهولة وبعدها رسالة موجه له، تلقى فيها تهديد من إسرائيليين بقتله وذلك على خلفية دعمه لفلسطين.



ووجه باسم سمرة، رسالة إلى صاحب رسالة التهديد قائلا:"أنا ساكن في الهرم وأنت جبان من جيش "بامبرز" مش هتعرف تيجي ورجاء أبعتلي أنت فين وأنا هجيبك في شوال.. والفلسطينيين في قلبنا وأخواتنا وفي دمنا والواحد حزين على اللي بيحصل".

موعد عرض برنامج تفاصيل

يذكر أن برنامج تفاصيل يذاع الأحد والأثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 8 مساء حتى الساعة 10 مساء وهو برنامج اجتماعي خدمي يتطرق للعديد من القضايا الاحتماعية التي تمس حياتنا اليومية وتقدم حلول لهذه القضايا كما يساهم البرنامج في تقديم العديد من الخدمات للمشاهدين من اجراء عمليات عيون بالمجان لغير القادرين وزواج اليتيمات وإجراء عمليات القلب المفتوح والأطراف الصناعية.

آخر أعمال باسم سمرة

يذكر أن آخر أعمال باسم كان مشاركته في مسلسل سفاح الجيزة بدور الظابط والذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور، وكانت تدور أحداث المسلسل في إطار الاثارة والتشويق حول قذافي الشهير بسفاح الجيزة وشاركه في العمل أحمد فهمي، ركين سعد، ميمي جمال، حنان يوسف، صلاح عبد الله، وتأليف محمد صلاح العزب، وإخراج هادي الباجوري.