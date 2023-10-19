نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تجربة زواج حوريه فرغلي السابقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحتفل اليوم الفنانة حورية فرغلي بعيد ميلادها الموافق 11 اكتوبر، وفي تقرير مبسط لـ" دوت الخليج الفني " سنتحدث عن معلومات تخص حياتها الشخصية.

كشف الفنانة حورية فرغلى في لقاء تليفزيوني، عن تفاصيل زيجتها الوحيدة من ابن الإعلامي أحمد فراج وتفاصيل أزمتها مع الإنجاب والزواج وكان ذلك في برنامج صبايا مع الإعلامية ريهام سعيد.

وقالت حورية فرغلى: "تزوجت لمدة 3 شهور من ابن الإعلامي أحمد فراج وانفصلت عنه بسبب الكلام الذى تم كتابته عنى فى الجرائد وقد وقع الطلاق فى 2003 قبل أن أدخل التمثيل وعند زواجى اكتشفت إني "ماليش في الإنجاب"، ولم يكن ذلك سببا فى طلاقي ولكن لم نكن سعداء مع بعضنا البعض.



وأوضحت حورية فرغلى: كنت على وشك الزواج من مسئول في العائلة الحاكمة بالإمارات ولكنه توفي قبل الزفاف بيوم ومازلت احتفظ بكل هدية منحها لى.

